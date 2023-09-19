Düşen helikopterden acı haber

İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yaptığı sırada Tahtalı Barajı’na düşen helikopter kazasında Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un da cansız bedenine ulaşıldı.

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Geçtiğimiz Cumartesi günü, Menderes ilçesi Keler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek amacıyla hava ve karadan kurtarma operasyonları başlatıldı.

Hava şartlarının kötüleşmesiyle birlikte hava araçları yerini geri görüşlü helikoptere bıraktı. Ancak saat 23.53 civarında, içinde 3 Kırgızistan vatandaşı ve Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un da bulunduğu toplam 4 kişilik bir helikopterle iletişim kesildi.

Helikopterin, su doldurmak için Tahtalı Barajı havzasına gittiği ve burada düştüğü tespit edildi.

Kırgızistanlı mürettebattan Erkinbek İsabekov, kendi çabalarıyla kurtulup hastaneye kaldırıldı.

Helikopterin enkazını ve mürettebatını bulmak için arama kurtarma operasyonları hemen başlatıldı. Ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte çamura saplandığını belirledi.

Balonlar yardımıyla helikopter sudan çıkarılmaya çalışıldı ve sonunda kurtarıldı. Dün yapılan çalışmalarda, Kırgızistan vatandaşları Oleg Agayev ve İanshanlo Lamzar’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un cesedine ulaşmak için dalış ekiplerinin yanı sıra sensörlü dronlarla da havza tarandı, ancak ne yazık ki Tutuk’a ulaşılamadı.

Gece boyunca ara verilen çalışmalara sabahın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

İzmir Valiliği, bugün yaptığı açıklamada Mehmet Akif Tutuk’un cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Açıklamada şunlar belirtildi:

-Menderes ilçesi Keler Mahallesi’nde Tahtalı Barajı’na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19.09.2023 tarihinde saat 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış, böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır.

-Arama çalışmaları sona erdirilmiştir. Cenazeler, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.