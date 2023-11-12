Duvara çarpan araçta can verdiler
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü Ali Güneş (22) ve yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı (20) yaşamını yitirdi.
Antalya’da gerçekleşen kaza, Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Sürücü Ali Güneş, 07 VAH 34 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti ve bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ancak yapılan incelemede Ali Güneş ve Merve Sude Madaslı’nın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na gelen gençlerin ailesi ve arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Ali Güneş’in cenazesi, işlemlerin ardından Kepez Odabaşı Mezarlığı’na defnedildi. Merve Sude Madaslı’nın cenazesi ise Bucak’ta toprağa verildi.
BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ
Kazada hayatını kaybeden Ali Güneş’in babasının, 2008 yılında Cırnık Köprüsü’nde gerçekleşen bir kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. (DHA)