Duygusal dolandırıcılığa 8 tutuklama
Yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerle internet üzerinden iletişime geçip duygusal yakınlık kurduktan sonra, kandırdıkları bu kişilerden maddi menfaat sağladıkları iddia edilen 8 şüpheli “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.
Yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerle internet üzerinden iletişime geçip duygusal yakınlık sağladıktan sonra, çeşitli vaatlerde bulunarak kandırdıkları kişilerden maddi menfaat sağladığı iddia edilen 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, mağdurların şikayetini doğrular şekilde yüklü miktarda döviz hareketinin tespit edildiği ve raporların temin edildiği öğrenildi.
197 BİN TL PARA ELE GEÇİRİLDİ
Edinilen bilgiye göre açık kimlik bilgileri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçmesi amacıyla şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 197 bin TL para ile para transferini ve suç unsuru içeren görüşme içeriklerinin yer aldığı çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 8 şüpheli, sevk edildikleri hakimlik tarafından “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.