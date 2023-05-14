Düzce Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Düzce’de, 7 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Düzce ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Düzce seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Düzce'nin 7 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 294.327 seçmen sayısı bulunuyor.
Düzce Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
Önceki (2018) seçim sonuçları, Düzce'de ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%56,1
|2018
|MHP
|%18,7
|2018
|CHP
|%14,5
|2018
|İYİ Parti
|%6,7
|2018