Düzce Üniversitesi 157 sözleşmeli personel alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Düzce Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak.

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Düzce Üniversitesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 .maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli, Fizyoterapist, Psikolog, Mühendis, Ebe, Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Diğer Sağlık Personeli alınacak.

Başvurular, 1 – 15 Şubat 2023 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfası www.personel.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak yapılabilecek.

Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir.

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