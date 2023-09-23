Sığınmacılar bagajda yakalandı

Kırklareli'nde polis ekipleri, şüphelendikleri 8 aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan araçlar kovalamaca sonucu durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 45 sığınmacı yakalandı. Bazı sığınmacıların araç bagajında yolculuk yaptığı görüldü. Sığınmacıları taşıyan 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırklareli’nde, yasa dışı yollarla yurda giren 45 sığınmacı yakalandı. Sığınmacıları taşıyan 8 araç ile birlikte 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri 8 aracı durdurmak istedi. “Dur” ihtarına uymayan araçlar kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 45 düzensiz sığınmacı yakalandı. Bazı sığınmacılar araç bagajından çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların bazılarının ayakkabılarının olmadığı görüldü.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

“İnsan kaçakçılığı” yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 8 araca el konuldu.

“ŞANSIMIZ YOK”

Yakalanan sığınmacılardan biri, görüntü alan basın mensuplarına “Biz nereye gitsek yollar kapalıdır. Çek abi çek bizim şansımız yok nereye gitsek…” dedi. (AA)