E-scooter yolu pilot projesi İzmir’de başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi kullanım sayıları giderek artan yeni ulaşım aracı elektrikli scooterlar için özel bir yol bir tasarladı. E-scooterlar güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlayacak yol için Bornova Çayı kıyısı pilot bölge seçildi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi son dönemde sayıları giderek artan elektrikli scooterların güvenli bir şekilde kullanımı ve ulaşıma entegrasyonu için yeni bir projeyi hayata geçirecek.

Pilot bölge olarak seçilen Bornova Çayı kıyısında e-scooterların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için iki etaplı bir proje hazırlandı.

Toplam 7,5 km uzunluğunda olacak e-scooter yolunun 4 km'lik etabının 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. E-scooter yolu hattı Körfez Bisiklet Yolu'yla başlayıp EVKA 3 metro istasyonuna kadar devam edecek.

Son zamanlarda kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli scooterların bisiklet yoğunluğuna katılmasıyla birlikte trafikte yaşanan sıkıntılara çözüm bulacaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şöyle konuştu:

“İzmir kırsalından kente ve körfeze bağlanan dereler uygun eğimli güzergâhları sayesinde yeni bir ulaşımın modelini karşımıza çıkaracak. E-scooter yollarını yeşil ve mavi koridorlarla birleştirilerek tasarlayacağız.

Bunun ilk örneğini ise Bornova Çayı'nda hayata geçireceğimiz koridorla göstereceğiz. Böylece dereler aracılığı ile mikro-hareketli araçlar için yaratılacak transit yollar sıkışık trafiğe ucuz ve çevre dostu alternatif sunacak, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak.



Bornova Çayı üzerinde Mavi- Yeşil Koridor projesiyle birlikte aynı zamanda yeşil ve mavi koridor boyunca yaratılacak peyzaj olanakları ile kentlinin su ile etkileşimi de artırılacak.”

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