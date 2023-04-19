Ebeler isyan etti: Mesleğimiz yok oluyor

Ebe ve hemşireler, “Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kamusal alan ağırlığının terk edilerek özelleştirme ve istihdam rejimlerindeki değişimler ebe mesleğinin var olan sorunlarına yeni sorunlar eklemiştir” diyerek sorunlarının çözülmesini talep etti.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri sağlık çalışanları, Ebe ve Hemşireler Haftası nedeniyle genel merkezlerinde basın açıklaması düzenledi. Eş Genel Başkan Gönül Adıbelli, “Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kamusal alan ağırlığının terk edilerek özelleştirme ve istihdam rejimlerindeki değişimler ebe mesleğinin var olan sorunlarına yeni sorunlar eklemiştir” diyerek mesleklerinin yok olmaması için mücadele edeceklerini açıkladılar.

MESLEĞİMİZ YOK OLUYOR

Adıbelli, sendika Hukuk Genel Sekreteri Eylem Kayaeroğlu ile birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sağlıkta dönüşüm ve aile hekimliği sistemiyle birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinden tamamen uzaklaşılmış, ebelik gibi köklü ve halkın sağlık hakkına çok büyük katkısı olan bir mesleğin yok olması durumu söz konusudur.

SAĞLIK YATIRIMLARI ARTTIRILMALI

Koruyucu sağlık hizmetlerine yatırımın artırılması; çalışma koşul ve ortamlarının iyileştirilmesi, baskı, şiddetin ve mobbingin ortadan kaldırılması, yeterli sayıda istihdamın sağlanması, sağlık sistemlerinin salgın, deprem gibi olağanüstü durumlara hazır olması için atılması gereken önemli adımlardır.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Ebelik mesleği ile ilgili eğitiminin iyileştirilmesine yönelik yatırımların yapılması, toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli sayıda istihdamının sağlanması, ebelerin karar alma süreçlerine etkin katılımın sağlanması ve yardımcı sağlık personeli değil bağımsız meslek grubu olarak tanımlanması için mücadelemiz devam edecektir.”

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