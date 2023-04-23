Ebru Baki de SÖZCÜ TV’de
SÖZCÜ TV kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor... Fatih Portakal, Serap Belovacıklı, İrem Sansak, Simge Fıstıkoğlu, Can Coşkun, İsmail Saymaz ve İpek Özbey’in ardından Ebru Baki de artık SÖZCÜ TV’de...
Gazeteci-sunucu Ebru Baki, ekonomi ve siyasetin nabzını SÖZCÜ TV'de tutacak. “Ebru Baki ile Para Politika”, yarından itibaren hafta içi her gün saat 09.00-12.00 saatleri arasında ekrana gelecek.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Ebru Baki, yüksek lisansını aynı üniversitenin Uluslararası İktisat Bölümü'nde tamamladı. Hürriyet Gazetesi'nde 5 yıl ekonomi muhabirliği yaptıktan sonra TV'ye adım attı. Uzun yıllar ekonomi servisi yöneticiliği yaptı ve Türkiye'nin önde gelen haber kanallarında programlar sundu.