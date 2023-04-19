Eczaneler ve bankalar arefe günü açık mı, kargolar çalışıyor mu?

Ramazan bayramı 21 Nisan Cuma günü itibariyle başlayacak, öncesinde ise yarım gün tatil olan 20 Nisan Perşembe günü arefe günü olacak. Bankalar arefe günü yarım gün hizmet verecek. Arefe gününde eczaneler öğlene kadar açık olacak. Arefe günü birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı olacak.

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Arefe günü hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Bayram öncesinde gündelik işlerini tamamlamak isteyenler “arefe günü bankalar açık mı”, “eczaneler çalışıyor mu” gibi sorularına yanıt arıyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar arefe günü yarım gün hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

Arefe günü eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak.

KARGOLAR AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar özel şirket olduğu için çalışma saatlerini kendi belirliyor ancak gün boyu çalışması bekleniyor.