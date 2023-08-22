Edirne Valisi Sezer: Yunanistan ihtiyaç duyduğunda yardıma hazırız

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan'da devam eden yangınları yakından takip ettiklerini belirterek, "Komşu ülkemiz orada da afet noktasında yardımcı olacağımızı ilettik. Orman Genel Müdürlüğümüzün hava araçları noktasında hazırlığı var. Yine bizim de yerel, hem ormandan arazöz hem de itfaiye gibi araçlarımız da hazır durumda. Yunanistan tarafı ihtiyaç duyduğu anda yardıma hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz" dedi.

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı’nda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin ana vatana geliş ve dönüşlerinde yaşanan yoğunluk oluşması nedeniyle incelemelerde bulundu.

Geçen yıla göre gurbetçi giriş çıkışlarının personel takviyesi ile hızlandığını ifade eden Sezer, geçişlerde yüzde 10 artış olduğunu belirtti. Yapılan özel çalışmayla gümrük kapılarında kuyrukların oluşmadığına vurgu yapan Sezer, şunları söyledi:

* “Geçen yıl gurbetçilerimizin araç kuyrukları noktasında basına yansıyan görüntülerini hep birlikte izliyorduk. Bu sene yapılan özel çalışmalarla bu görüntülerin olmadığını ve vatandaşlarımızın daha hızlı şekilde, beklemeden memleketlerine giriş ve çalıştıkları yerlere dönüş noktasında çalışmalar yapıldığını sevinerek belirtmek isterim. Geçen yıl peron işlem kapasitesi aynı anda 12 iken bu sene yapılan çalışmalarla 24’e çıkmış durumda.

* Emniyet kontrol noktasında girişte 12 olan sayımız 14’e çıkartılmış, çıkışta da 8’den 14’e çıkarılan bir kapasitemiz var. Vatandaşlarımızın bekleme sürelerini azaltan çalışmalar bunlar. Personel takviyesinde de özel çalışma yapılmış. Gümrük kapılarımıza 210 ilave personel takviyesi yapılmış. 1207 personelimiz şu anda aktif olarak çalışıyor. Emniyetten de bu sezona hazırlık konusunda 100 görevlendirme yapılmış durumda. 245 emniyet personelimizle burada çalışmalarını devam ettiriyorlar. Pazarkule’de modernizasyon çalışmaları tamamlandı ve 2 olan peron sayısı 8’e çıkarılmış durumda. Teknik altyapıları tamamlanmış durumda.”

“BULGARİSTAN TARAFI İLE İKİLİ İLİŞKİLER ÜST DÜZEYDE”

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin ülkeye giriş ve çıkışlarında Bulgaristan tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Sezer, “Bulgaristan tarafıyla ikili ilişkiler üst düzeyde, arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalar yapılmış durumda. Geçen yıl Bulgaristan tarafı saatte 250 araç geçişi kabul ederken bu sene 300-350 bandına çıkarılmış durumda. Bu da buradaki yığılmaları engelleyen ve hızlandıran bir çalışma” şeklinde konuştu.

“YOLCU SAYIMIZ 1 MİLYON 958 BİNE ÇIKMIŞ DURUMDA”

Edirne Valisi Yunus Sezer, geçen yıla göre gümrük geçişlerinde yüzde 10 artış olduğunu belirterek geçişlerin 45 dakikadan 20 dakikaya düştüğünü açıkladı. Sezer, “22 Haziran’da başlayan ve bugüne kadar olan 2 aylık süreci 2022 ile kıyasladığımızda, 2022’deki 447 bin araç geçişi bu sene 492 bine çıkmış durumda. 45 bin araç yani neredeyse yüzde 10’a çıkmış durumda. Yolcu sayımız da 1 milyon 800 binden 1 milyon 958 bine çıkmış durumda. Burada da 145 bin yolcu artışımız var. Alınan tedbirlerin bir sonucu bu. Geçen sene yolcuların bekleme süresi 45 dakikayken bu sene 20 dakikalara inmiş durumda” dedi.

“YUNANİSTAN’A, HAVADAN VE KARADAN ARAÇLARIMIZLA YARDIMA HAZIRIZ”

Vali Sezer, Yunanistan’ın Edirne’ye yakın Dedeağaç kentinde süren orman yangınıyla ilgili bir soru üzerine, hava ve karadan yardıma hazır olduklarını söyledi. Yunanistan’daki yangınlarla ilgili Türkiye olarak tedbirlerin alındığını belirten Sezer, “Yunanistan tarafında yangınlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Maalesef yerleşim yerlerine de sıçramış durumda, takip ettiğimiz kadarıyla. Bizim tarafla ilgili tedbirleri almış durumdayız. Ve bu tarafa gelme riski çok gözükmüyor. Ama biz yinede tedbirlerimizi almış durumdayız. Diğer taraftan komşu ülkemiz orada da afet noktasında yardımcı olacağımızı ilettik. Bu noktada Orman Genel Müdürlüğümüzün hava araçları noktasında hazırlığı var.Yine bizim de yerel hem ormandan arazöz hem de itfaiye gibi araçlarımız da hazır durumda. Yunanistan tarafı ihtiyaç duyduğu anda yardıma hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz” diye konuştu. (DHA)