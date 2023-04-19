Edirne’de, deprem yardımlarını alan 2 kişiye ev hapsi

Edirne'de deprem bölgesine gönderilmek üzere vagonlara yüklenen yardım malzemelerini aldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

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Olay önceki gün İstasyon Mahallesi’nde bulunan TCDD Edirne Lojistik Şefliği’nde meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, deprem bölgesine gönderilecek yardım malzemelerinden bazılarının, vagonlara yüklendiği sırada iki kişi tarafından araçlarına konulduğu ihbarını aldı.

EV HAPSİ VERİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye giderek iki kişinin aracında arama yaptı. Yapılan aramada, yardımların tasnif ve taşınmasında görevli H.D.’nin aracının bagajında 2 yatak ve 3 uyku tulumu olduğu tespit edildi.

Ekipler, yardım malzemelerinin bulunması üzerine H.D. ve E.A. adlı iki görevliyi gözaltına aldı. H.D. ve E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsiyle cezalandırıldı. (DHA)

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