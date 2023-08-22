Edirne’de, satışa çıkarılması tartışmalara neden olan taşınmazlara alıcı çıkmadı

Edirne'de, Yunan ve Bulgar turistlerin de sıkça alışveriş yaptığı pazar yeri başta olmak üzere, belediye meclis kararıyla toplam değeri yaklaşık 600 milyonu bulan 5 arsanın, tepkilere neden olan satışında ihaleye katılan olmadı.

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Edirne Belediyesi, Yunan ve Bulgar turistlerin de sıklıkla alışveriş yaptığı noktalardan 16 bin metrekarelik halk pazarının da aralarında bulundu 5 ayrı parseli satışa çıkardı.

Pazar alanının 400 milyon, hemen yanındaki 3 parsellik 5 bin metrekare alanın 95 milyon ve Şükrü Paşa Mahallesi’nde 9 bin 67 metrekarelik başka bir alanın ise 93 milyon liraya, meclis kararıyla satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Belediyenin haziran ayında da Şükrüpaşa, Fatih ve Talatpaşa mahallelerinde toplam değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 3 arsasını satışa çıkarmasının ardından yeniden taşınmaz satışına gitmesi, tepkilere yol açtı. AKP ve İYİ Parti’nin de tepki gösterdiği yaklaşık 600 milyon liralık satışlarla ilgili Edirne Belediye Başkanı Gürkan, düzenlediği basın toplantısıyla açıklamada bulundu.

“ORADA BİR RANT VAR VE O RANTI EDİRNE HALKI İÇİN KULLANACAĞIM”

Satışı yapılan alanlardan pazar yerinin eskisi kadar rağbet görmediğini dile getiren Gürkan, şunları belirtti:

* “O alan ticaret parseli, üzerinde pazar yeri var. Pazar kurup, pazar kaldırmak belediyenin yetkisindedir. Orada bu kadar değerli bir arsada, pazartesi günleri 30-40 sebze tezgahı açılıyor, insanlar da gitmiyor artık. Eskiden tıklım tıklım dolu olurdu. Edirne’nin en kıymetli yerlerinden birisi. Haftada bir kez açılan Edirne’nin göbeğinde olan bir yeri şıkır şıkır bir alan haline getirip, ortaya çıkacak enerjiden bütün bölgenin de dönüşümünün sağlanabileceği, Saraçlar’ın da canlanmasını sağlayacak bir alan haline mi getirelim, haftada bir gün açılan 400-500 pazarcı esnafının kıyafet satıp para kazandığı bir yer olarak mı bırakalım? Bunun tercihini yapıyorum.

* Satılırsa alan kişi, iş merkezi de yapabilir, otel de yapabilir. Orada 250-300 odalı çok güzel bir şehir oteli olsa, yanında AVM’si olsa, ticari üniteleri olsa. Saraçlar geceleri niye karanlığa kapılıyor? Dükkanlar küçük, 10’ar metrekare, bir şey yapamıyorsunuz. Açılan kafelerimiz daracık. Burası bir cazibe merkezi haline gelse, Talatpaşa’yı, Bostanpazarı’nı, Kaleiçi’ni, Zindanaltı’nı pozitif etkilese Edirne için kötü mü olur? Burada bir rant var ve ben bu rantı Edirne halkı için kullanacağım diyorum. Arkadaşlar bana diyor ki; ‘Neyin telaşındasın?’ Edirne halkı için kullanma telaşındayım. Cuma pazarını daha uygun bir yere, etrafında araç park edilebilecek, insani şartları oluşmuş bir yere konumlandıracağız. Cuma Pazarı, Pazartesi Pazarı’nı öldürdü, bunu herkes görsün.”

“HODRİ MEYDAN, KARŞIMA ÇIKIP ADAY OLUN”

Satışlarla ilgili kendisini eleştiren AKP İl Başkanı Belgin İba, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve eski İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir’e yerel seçimlerde karşısına aday olarak çıkmaya davet eden Gürkan, şöyle konuştu:

* “31 Mart 2024’te CHPnin belediye başkan adayı Edirne Belediyesini kazanacaktır. Ben olursam ben kazanacağım, başka arkadaşımız olursa o kazanacaktır. Ama isterim ki bu çok konuşan arkadaşlarımız; Sayın Belgin İba, Sayın Fatma Aksal ve Sayın Ekrem Demir çıkıp partilerinden aday olsunlar. Hodri meydan; yüreği olan aday olsun. Bunları meydanlarda konuşalım. Hayatında kendi başına bir iş yapmamış, ağabeylerinin gölgesinde geçmiş bir adam çıkıyor, ahkam kesiyor.

* Sen hayatın boyunca tek başına hangi işi başardın? Sana bir görev verdiler, yüzüne gözüne bulaştırdın; onu da sonra aldılar. Sayın Ekrem Demir, İYİ Partinin belediye başkan adayı olarak karşıma çık. Ben bu arsaları satıp, altyapı hizmetlerini tamamlamanın telaşındayım. Siz neyin telaşındasınız? Bu paraların nereye gittiği belli, her yıl denetleniyor. Bir kusurumuz varsa hesabını vereceğiz. Sizin yıllardır bozuk dediğiniz yolları tamamlamanın derdindeyim. Siz neyin derdindesiniz? Onlar, şimdiden seçimi kaybetme telaşında. Şimdi belediye yolları yapıyor, niye memnun olmuyorsunuz.”

İHALEYE KATILAN OLMADI

Belediye Başkanı Gürkan’ın toplantısının ardından, öğleden sonra Edirne Belediyesi Encümen Salonu’nda söz konusu yerlerin satışı için ihaleye gidildi. Pazar yerinin, tahmini satış bedeli 400 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye, 12 milyon TL geçici teminatı yatıranlar ve gerekli şartları taşıyanların katılabileceği açıklanırken; kent gündeminde tartışmalara neden olan ihaleye katılan olmadı. (DHA)