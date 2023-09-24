Edirne’nin suyunu karşılayan barajın doluluk oranı korkuttu

Edirne'nin içme suyunun temin edildiği Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 9'a kadar düştü. Edirne Belediyesi vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.

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Edirne’de baraj doluluk oranları düştü, belediye vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, suyun önemini vurgulayarak, “Bu yıl havaların aşırı sıcak gitmesi ve kuraklık sebebiyle su kaynaklarımızda azalma yaşandı. Eğer 2 ay içinde yağışlar başlamazsa su sıkıntısı yaşayabiliriz. Su kesintileri yapmak zorunda kalabiliriz. Mahallelere belirli saatlerde su vermek zorunda kalabiliriz.” dedi.

Kayalıköy Barajı’nın Edirne’nin içme suyunun yüzde 70’ini karşıladığını belirten Gürkan, bu rezervin ciddi şekilde azaldığını ifade etti. Barajdaki suyun 3 milyon metreküp seviyesine düştüğünde su almayı bıraktıklarını söyledi. Ayrıca kapalı sistem sulamanın teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşları su tasarrufuna davet eden Gürkan, temiz içme suyunun hayati bir öneme sahip olduğunu ve bu kaynağa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Belediye olarak su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla su tasarruf aparatları dağıtacaklarını belirtti.

Son olarak, vatandaşların su kaynaklarına daha fazla saygı göstermeleri gerektiğini ve su tasarrufu yapmalarının önemli olduğunu ifade etti. (DHA)

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