Efes Antik Kenti’nin kalbinde inşaat tüm hızıyla devam ediyor

Ağaç dikmenin, toprağı kazmanın bile yasak olduğu İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’nin kalbinde, tüm tepkilere rağmen antik tiyatronun karşısında iş makinelerinin ticari işletmeler, kafeterya ve müze inşaatı için çalışması sürüyor.

Latif SANSÜR

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Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçinin gezdiği Efes Antik kentinin ortasına, antik tiyatronun tam karşısındaki alana ticari işletmeler, kafeterya ve Yeni Nesil Teknoloji Müzesi inşaatı siyasilerin, turizmcilerin, arkeologların tepkilerine rağmen devam ediyor.

Toprağı kazmanın, ağaç dikmenin bile yasak olduğu, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan antik kentin kalbine 321 metrekaresi ticari perakende alanı, 400 metrekaresi kafeterya-restoran olmak üzere 3 bin 500 metrekare kapalı alan için iş makineleri yoğun bir tempoyla çalışıyor.

“TİCARİ İŞLETME YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Dr. Müsavat Dervişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması için soru önergesi verdi.

İş makinelerinin çalıştığı alanın birinci derece arkeolojik sit alanı olduğunu, burada ticari işletme yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Dervişoğlu, şu soruları yöneltti:

*Selçuk Belediye Başkanı ruhsat vermeyeceğini beyan etmesine rağmen, restoran ve kafeterya için yapılan ruhsat başvuruları karşısında doğal dokuyu, tarımsal faaliyetleri ve tarihi eserleri koruyucu tedbirler gündeminizde midir?

*Bölge önemli bir kültür merkezidir. Bu çerçevede önemli bir değere sahip bu bölgeyi turizm açısından koruyucu müdahaleleriniz olacak mıdır?

*Bölgede 3 bin 500 metre kapalı bir alan olması öngörülmekte ve bu amaçla inşaat halen devam etmektedir. Jandarma karakolunun kapatılmasının, Efes gibi tarihi eserlerin henüz yüzde on sekizinin meydana çıkarıldığı bir bölgede tarihi eser kaçakçılığını arttırması kaçınılmazdır. Bu önemli tehlike önümüzde dururken inşaat faaliyetlerinin akıbeti hakkında tavrınız ne olacaktır.