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Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Girit Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yayınlanma: 03:01 - 10 Ocak 2023 Güncellenme:
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Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.00’de, merkez üssü Ege Denizi’ndeki Girit Adası’nın kuzey doğusu açıkları olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 8,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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