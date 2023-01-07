Ege Denizi’nde bir deprem daha

Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yine aynı bölgede 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 9.39'da, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.75 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, depremin merkez üssünü Midilli Adası olarak gösterdi.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ…

AFAD verilerine göre, saat 04.52’de de merkez üstü Çanakkale Ayvacık’ta, Richter ölçeğine göre yerin 14,14 kilometre derinliğinde, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER