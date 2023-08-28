Ege’de bot battı: 4 ölü
Ege Denizi’nde bu sabah karşı göçmenlerin bulunduğu bot battı, suya düşen 4 göçmenin cesedi bulundu, 18 kişi ise kurtarıldı.
Olay bugün sabaha karşı, Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nın Mandamados köyü açıklarında yaşandı. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Frontex (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) ve Yunan sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Göçmenlerin bulunduğu lastik botun fırtına nedeniyle battığı belirlendi.
Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 4 göçmenin cesedinin bulunduğu, 18 göçmenin ise kurtarılarak Midilli Limanı'na getirildiği belirtildi.
Bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ölü sayasının artmasından endişe duyulduğu bildirildi.