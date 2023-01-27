Ege’de fırtına hayatı felç etti

Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, ara ara doluya dönüşürken fırtına ağaçları devirip bazı binaların çatılarını uçurdu. Şiddetli fırtına ve sağanak yağış başta Rodos ve Girit olmak üzere Ege’deki adalarda da hayatı felç etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaşar ANTER Mustafa SARIİPEK

Muğla'nın sahil ilçelerinde etkili olana yağış ve f

ırtına en çok Marmaris'i vurdu. Sabah saatlerinde başlayan ve hızı saatti 70,2 kilometreye kadar çıkan ilçe genelinde 2,5 saatte metrekareye yaklaşık 90 kilogram yağmur düştü. Zaman zaman fındık büyüklüğünde yağan dolu ile ilçe savaştan çıkmış hale döndü. Fırtına ağaçları devirip bazı binaların çatılarını uçurdu. Yağmur sularının getirdiği tomruklar ile çamur yolları kapladı. Kapalı çarşı göle döndü. Fırtına sonrası bölgenin savaştan çıkmış gibi hali ortaya çıktı.



YİNE İÇMELER MAHALLESİ PERİŞAN OLDU

Marmaris’te, sabah saat 09.45 sıralarında aralıklarla süren yağmur etkisini artırarak sağanağa döndü. Yaklaşık 3 saat aralıklarla süren sağanak yağmur ilçede hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ana cadde ve sokaklar nehre döndü. Marmaris-Muğla, Marmaris-Datça ve Marmaris- İçmeler Mahallesi karayolu toprağın gevşemesi sonucu düşen kaya parçaları tehlike yarattı. Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında en çok zarar gören mahallelerden biri olan ve geçen kış su baskınları yaşayan İçmeler Mahallesi’nde dere yatakları doldu, sokakları su bastı.



TURUNÇ YOLU VE ASPARAN'DAN TOMRUKLAR SELE KAPILDI

Büyük orman yangınları sonrasında kesilen ağaçlardan elde edilerek yol kenarlarına istiflenen tomruklar da selin etkisiyle İçmeler Mahallesi'ne inerek tehlike yarattı. Armutalan, Tepe, Siteler ve Beldibi mahallelerinde çok sayıda evde su baskını yaşandı. Azmak Deresinde bağlı küçük teknelerden 4 tanesi battı.

ADALARIN BAĞLANTISI KESİLDİ

Ege'de dün akşam başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti. Rodos ve Girit adaları başta olmak üzere Ege'deki birçok adanın feribot ve uçak seferleri bağlantısı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi, ulaşım ve yaşam durma noktasına geldi. Başkent Atina’dan Rodos’a gelen uçaklar inemeden geri döndü.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adalardaki okullar tatil edilirken Rodos Adası'nda dünyaca ünlü Afantou Caddesi'ni dev dalgalar yuttu, Cadde trafiğe kapatıldı. Rodos ve Girit Adası'ndaki belediyeler alarma geçti, kriz masaları oluşturuldu. Belediye itfaiye ve arama kurtarma çalışmaları vatandaşlara sık sık uyarılar yaparak ve telefonlarına mesaj göndererek dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda

bulundu. Birçok adada elektrik ve su hatlarında arızalar meydana geldiği belirtildi.

ZORUNLU OLMAYINCA DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Rodos Belediye Başkanı Antonis Kambourakis yaptığı açıklamada ada genelinde her seviyeden okul ve kreşlerin kapatıldığını ve mutlak bir ihtiyacın dışında dışarıya çıkılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İlginizi Çekebilir 'Turuncu' kodla uyarılan Antalya'da fırtına etkili oluyor

İlginizi Çekebilir 'Turuncu' kodlu yağmur ve fırtına uyarısı