Ege’de korkutan deprem (Son depremler)
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale merkezli deprem Aydın ve çevre illerde de hissedildi.
Ege Denizi'nde bugün saat 21.06'da deprem oldu.
AFAD, depremin derinliğini 6,98 kilometre, büyüklüğünü de 3.9 olarak duyurdu.
Çanakkale Ayvacık merkezli deprem Aydın ve çevre illerde de hissedildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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