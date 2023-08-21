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Ege’de korkutan deprem (Son depremler)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.45'te AFAD'a göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Yayınlanma: 18:54 - 21 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Ege’de korkutan deprem (Son depremler)

Muğla’da deprem meydana geldi. Marmaris’te saat 18.45’te meydana gelen deprem AFAD’a göre 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde olduğunu aktardı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD Boğaziçi Üniversitesi deprem Kandilli Rasathanesi Marmaris Muğla son depremler
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