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Ege’de korkutan deprem (Son depremler)

Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

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Ege’de korkutan deprem (Son depremler)

Ege Denizi'nde bugün saat 23.03'te deprem oldu.

AFAD, depremin derinliğini 6,88 kilometre, büyüklüğünü de 4 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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