Ege’de korkutan deprem (Son depremler)
Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
Ege Denizi'nde bugün saat 23.03'te deprem oldu.
AFAD, depremin derinliğini 6,88 kilometre, büyüklüğünü de 4 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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