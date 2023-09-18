Eğirdir Gölü’nde el bombaları bulundu

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında birden fazla el bombası su içinde bulundu. Plajda güvenlik önlemi alan polis, bölgeyi kapatırken, el bombalarının çıkarılması için uzman yardımı istedi.

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Eğirdir Gölü’nde bulunan Yazla Plajı’nda, dün öğle saatlerinde bir kişi su içinde patlayıcı maddeler gördüğünü bildirerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin sonucunda, patlayıcı maddelerin el bombaları olduğu belirlendi.

Polis, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreledi ve plaja giriş çıkışları kontrol altına aldı. Olayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı ve suyun içindeki el bombalarının çıkarılması için İstanbul’dan patlayıcı madde uzmanlarının gelmesi bekleniyor. (DHA)

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