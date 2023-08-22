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Eğitim uçağı düştü: Yaralılar var

Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağının düştüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Yayınlanma: 13:58 - 22 Ağustos 2023 Güncellenme:
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