Eğitimciler insanca yaşayacak ücret için meydanlara indi

Eğitim İş Eskişehir Şubesi üyesi üyeleri, 'İnsanca yaşayacak ücret, vergide adalet' diyerek iktidara seslendi. Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, "Eğitim emekçisinin evine boynu bükük, sınıfına düşünceli girdiği bir sistemde; eğitimden de gelecekten de bahsedilemeyeceğinin altını çiziyoruz" dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de eğitimciler, Hamamyolu Caddesi’nde toplanarak, Kamu emekçilerini ve yurttaşları açlığa, sefalete mahkum eden enflasyon oranını ve zamları kabul etmediklerini haykırdı.

“İKTİDAR, SEÇİM ŞEKERLERİ DAĞITIYOR”

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda eylem yapan Eğitim İş Eskişehir Şubesi üyeleri, ‘İnsanca yaşayacak ücret, vergide adalet istiyoruz’ yazılı pankart açarak, ‘Gün gelecek devran dönecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek’, ‘Zam, zulüm, yoksulluk tükeniyoruz’, ‘Sefalete teslim olmayacağız’, ‘Mustafa Kemal’in öğretmeniyiz’, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘Sermayeye değil emekçiye bütçe’, ‘Asgari değil insanca yaşam’ sloganları attı.

Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, yanlış ekonomi politikaları sonucu ülkenin içine sokulduğu ekonomik buhrana karşı halkın gösterdiği haklı tepkileri dindirmek için iktidarın seçim şekerleri dağıtmaya başladığını söyledi. Yurtman, “İktidar, ufacık iyileştirmeleri devasa reformlar gibi ambalajlamaya devam etmektedir. Bunun en çarpıcı örneği ise müjde nidalarıyla açıklanan yeni gelir vergisi dilimleridir. Yeni vergi dilimlerinde kamu emekçisinin yılın başında aldığı maaşın yılın daha ortası olmadan erimeye başlaması ayıbı ortadan kaldırılmamış, sadece kısmi olarak iyileştirilmiştir. Vergi dilimi tutarlarının Yeniden Değerleme Oranının (YDO) altında artırılması nedeniyle kamu emekçilerinin yılın başında ceplerine giren ücret birkaç ay içinde yine azalmaya başlayacaktır. Bu değişiklikle kamu emekçisinin maaşının sadece birkaç ay daha geç erimesi sağlanmış; yani soygun baki kalmış, oranı değiştirilmiştir” dedi.

“AÇLIK SINIRININ BİRZ ÜSTÜNDE MAAŞ ALIYORUZ”

Yurtman, müjde adı altında eğitim emekçilerine dayatılan gerçeklikleri şu şekilde sıraladı:

* Bizler zaten açlık sınırının sadece biraz üstünde, yoksulluk sınırının yarısından bile az ücretler alıyoruz.

* Yüzde 90'ımız kredi kartı borcumuzu ödeyememekte, yüzde 91'imiz çocuklarımızın eğitim giderlerini karşılamakta zorlanıyoruz.

* Yüzde 62'mizin geliri, giderimizden az iken ve yüzde 92'imiz geçinmek için ek işler arıyoruz.

* Durdurulamayan döviz kuru, asgari ücret zammının piyasalara yansıması gibi etkenler nedeniyle tüm mal ve hizmetlerin fiyatının günaşırı artacağı ortada.

* Kalantor iş insanlarının, yandaş müteahhitlerin, ihale vurguncuların vergi borçları düzenli olarak silinip, kamu bankaları onlar için seferber ediliyor.

“ADİL VERGİLENDİRME İSTİYORUZ”

Dünyada Başöğretmen ünvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim emekçilerinin aldığı sefalet ücretini kabul etmediklerini vurgulayan Yurtman, “Yöneticiler, bizlere ‘gel senin şu gelirinden dilim dilim gelir vergisi alalım. Ama korkma, zaten senin bir üst dilime geçecek kadar para kazanmana müsaade etmeyeceğim için senin dilimin bu’ demektedir. Üstelik ÖMK adı altında öğretmenleri yeni sıfatlarla ayrıştıran iktidarın açıkladığı bu vergi dilimi, uzmanlık unvanını alan meslektaşlarımızı, yılın sonlarına doğru bir üst vergi dilimine girecekleri için daha da mağdur edecek; iktidar onlara kaşıkla verdiğini yine kepçeyle almış olacaktır. Sözde yetkili sarı sendikaların memnuniyet ve pişkinlikle karşıladığı vergi adaletsizliğinin iç yüzü budur. Bu soygunu kabul etmiyoruz! İnsanca koşullarda çalışarak, insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak, adil bir vergilendirme çerçevesinde vergi ödemek istiyoruz. Eğitim emekçisinin evine boynu bükük, sınıfına düşünceli girdiği bir sistemde; eğitimden de gelecekten de bahsedilemeyeceğinin altını çiziyoruz. Tüm kamu çalışanları için vergi diliminin yüzde 15'te sabitlenmesi gerektiğini, aksinin vergi adaletsizliğini daha da büyüteceğini vurguluyoruz” şeklinde konuştu.

“EKMEĞİMİZİ AKP VE TÜİK DEĞİL MÜCADELEMİZ BELİRLEYECEK!”

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yurtman şunları söyledi:

“Tarafsızlığını korumayarak, siyasi iktidardan emir alarak rakamlar üzerinde oynayan ve sahte enflasyon oranıyla aşımıza ekmeğimize el koyulmasına alet olan TÜİK yıllık enflasyon oranını yüzde 64,2 olarak açıkladı. Ülkedeki ekonomik krizi, açlığı, yoksulluğu ve enflasyonu yok sayan AKP iktidarı ve TÜİK utanmasa bu ülkede enflasyon yok diyecek. Ama biz emekçiler, halkı kandıranları, halkın sofrasındaki ekmeği, zeytini çalanları, halkın ulaşım hakkını, çocuklarının eğitim hakkını, sağlık hakkını gasp edenleri, iktidarın borazancılığından tetikçiliğinden öteye geçmeyenleri asla unutmayacağız. Kamu emekçilerini ve vatandaşları açlığa, sefalete mahkûm eden enflasyon oranını ve zamları kabul etmiyoruz. Kamu çalışanlarını, yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm eden AKP iktidarının uyguladığı emek karşıtı politikalar karşısında, tüm emek örgütlerinin mücadele alanını genişleterek ortak tavır almaya çağırıyoruz. Ekmeğimizi AKP ve TÜİK değil mücadelemiz belirleyecek!”

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