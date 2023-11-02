Eğitimde ‘sadeleşmiş’ yeni müfredata kademeli geçiş seneye başlıyor

Milli Eğitim'in tüm sınıflar için duyurduğu müfredat değişiminin gelecek yıldan itibaren kademeli olarak uygulanacağı belirtildi. Önümüzdeki ay kamuoyuna duyurulması beklenen müfredatın oluşum aşamasında 'Bütüncül Eğitim: Türkiye Yüzyılı Modeli' adıyla çalıştay düzenlendiği de kaydedildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde hazırlıklarını yürüttüğü yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

KOMSİYONLAR OLUŞTURULDU

Müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda bu yılın haziran ayında başladı. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde yürütülen yeni müfredat süreci kapsamında, bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerde komisyonlar oluşturuldu.

‘TÜRKİYE YÜZYILI’ MODELİ

Komisyonların akademisyenler, eğitim paydaşları, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin aralarında olduğu geniş katılımla düzenlediği çalıştaylarda, müfredatın yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Müfredatla ilgili en geniş katılımlı çalıştay, geçen hafta “Bütüncül Eğitim: Türkiye Yüzyılı Modeli Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı” adıyla Ankara Kızılcahamam’da düzenlendi.

Çalıştayda, MEB’in yürüttüğü müfredat değişikliği ile öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan “bütüncül eğitim” yaklaşımının hedeflendiği vurgulandı.

EĞİTİMCİLERDEN GÖRÜŞ ALINDI

Bakanlığın müfredat değişikliği çalışmalarını yürüten ilgili genel müdürlükler de haziran ayından bu yana ayrıca çok sayıda çalıştay düzenledi. Bu çalıştaylarda da akademisyenlerden eğitim paydaşlarına, eğitim yöneticilerinden öğretmenlere geniş kesimden müfredatla ilgili görüşler alındı ve raporlandı.

GELECEK AY DUYURULACAK

Çalıştaylarda, müfredatın genel olarak hem çok ağır hem de çok fazla konuyu içermesi nedeniyle sadeleştirmeye gidilmesi gerekliliği öne çıktı. Çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda gerekli değişiklikler yapılacak. MEB’in yeni müfredat değişikliğinin gelecek ay kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, “Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak” bilgisini vermişti.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti. (AA)