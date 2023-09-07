Eğlence mekanında silahlı çatışma

İstanbul Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanında alkollü oldukları gerekçesiyle içeri alınmayan iki müşteri ile güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir müşteri ve bir güvenlik görevlisi yaralandı.

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Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanına gece 03.30 sıralarında gelen ve alkollü oldukları gerekçesiyle içeri alınmayan iki müşteri ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir müşteri, güvenlik görevlisine silahla ateş açtı. Güvenlik görevlisi de silahıyla karşılık verdi. Çıkan çatışmada müşterilerden biri ve güvenlik görevlisi yaralandı.

MÜŞTERİ SERBEST GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADLİYEDE

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı müşteri ve güvenlik görevlisini gözaltına aldı. Silahlı müşterinin ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Güvenlik görevlisi ise adliyeye sevk edildi.

Çatışmanın güvenlik kamerası görüntülerinde, müşterinin güvenlik görevlisine ateş açtığı ve güvenlik görevlisinin de karşılık verdiği görülüyor. (DHA)