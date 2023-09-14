EGM’den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaş haddinden emekli olan Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlemin söz konusu olmadığını bildirdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hanefi Avcı hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 6. İdare Mahkemesince 10 Nisan 2023’te “yürütmeyi durdurma”, Sabri Uzun hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 10. İdare Mahkemesince 10 Mayıs 2023’te “dava konusu işlemin iptali” kararının verildiği belirtildi.

EGM’nin açıklamasında, “Yaş haddinden emekli olan Avcı ve Uzun’un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlem söz konusu değildir” ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Hanefi Avcı ile Sabri Uzun'un rütbeleri, 2022 yılında Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı koltuğunda olduğu dönem geri alınmıştı.

Sabri Uzun'un rütbesi Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına karşı çıktığı için açılan soruşturma sonrasında alınmıştı. Uzun'un silahı alınmış, EGM'ye ait binalara girişi yasaklanmıştı.

Hanefi Avcı'nın rütbesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini dile getirdiği için açılan soruşturmanın ardından alınmıştı.