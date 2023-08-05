Ehliyetsiz sürücü Berçem’i hayattan koparttı
Siirt'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.A.'nın kullandığı aracın çarptığı Berçem Demir (3) hayatını kaybetti.
Kaza dün akşam saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Dih Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.A.’nın (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan Berçem Demir’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 yaşındaki Berçem kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Sürücü A.A. ise gözaltına alındı.