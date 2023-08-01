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İmamoğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü’nde bir araya geldi.

Yayınlanma: 01:01 - 01 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İmamoğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya geldi. ANKA

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