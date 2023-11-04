Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı

CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık için yarıştığı 38. Olağan Kurultayı’nda saat 21.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Kurultayda Kılıçdaroğlu ve Özel oylarını kullandı.

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CHP’nin Ankara Spor Salonu’nda devam eden 38. Olağan Kurultayı’nda saat 21.00 itibariyle oy verme işlemine geçildi.

Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in yarıştığı seçimin ilk turunda salt çoğunluk şartı aranıyor.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU OYLARINI KULLANDI

Genel başkan adayları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta, Özel ise 3 numaralı sandıkta oy verdi.

İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI

Kurultayda Divan Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da oyunu kullandı. Elindeki zarfı 13 numaralı sandığa atan İmamoğlu, “Hayırlı olsun. Partimizin geleceği için güzelliklere inşallah” dedi.

ERDOĞAN, KURULTAYI TEBRİK ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da CHP Kurultayı’na bir tebrik mesajı gönderdiği Divan Başkanlığı tarafından açıklandı.

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