Ekrem İmamoğlu paylaştı: İstanbul metrolarında saat 09.05’te…
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanından özlemle anılırken saat 09.05'i gösterdiğin İstanbul metrosunda duygulandıran görüntüler kameralara yansıdı...
Türk Milleti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 85’inci ölüm yıl dönümünde özlemle, minnetle anıyor. 81 il ve yurt dışı temsilciliklerde saat 09.05'te adeta hayat durdu.
İki dakikalık saygı duruşunun yapıldığı yerlerden biri de İstanbul metroları oldu. Metro araçları ve duraklarında kameralara yansıyan görüntüleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabından #hatırlakalbim etiketiyle paylaştı.