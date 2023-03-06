Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşımlar

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıkladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

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Altılı Masa toplantısı sonrası Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.

Toplantının ardından 6 liderin imzasıyla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası da duyuruldu.

Yayımlanan metnin 12. maddesinde “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır” ifadeleri yer aldı.

Bu kararın ardından İmamoğlu ve Yavaş’tan ilk açıklamalar geldi.

“AYDINLIK YARINLARA EN KISA SÜREDE ULAŞACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İnanıyoruz ki Genel Başkanımız öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız” dedi.

“HEP BİRLİKTE MUTLULUKLA YÜRÜYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye’nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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