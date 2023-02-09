Ekrem İmamoğlu’na saldıran eski AKP milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu’ndan açıklama

Deprem bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İngiliz uşağı" diyerek üzerine yürüyen eski AKP milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu olayla ilgili açıklama yaptı.

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Kahramanmaraş’ta deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üzerine yürüyen eski AKP milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol” demişti. Sözleri büyük tepki çeken vekil, bugün Twitter hesabından açıklama yaptı:

– İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söyleme başladı.

– Şahısa burada yaşıyorsanız bana adresini söyleyin dediğimde adres veremedi. Türkiye in her yerinden gelen iş makinaları afad ekipleriyle harıl harıl çalışma yapılırken onların provakasyon yapmalarına tepki gösterdim.

– Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil. Kimse depremzedeler üzerinden siyaset yapmasın…

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