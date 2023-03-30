Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: Açıklama yapmaya davet ediyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüz yüze eğitim ile ilgili sosyal medyadan çağrıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından hâlâ yüz yüze eğitime geçilmemesini eleştirdi…
İmamoğlu, “Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce ‘Yüz yüze eğitime hazırız’ diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Mart ayının sonuna geldik, YÖK hala sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce “Yüz yüze eğitime hazırız” diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 30, 2023