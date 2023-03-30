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Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: Açıklama yapmaya davet ediyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüz yüze eğitim ile ilgili sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Yayınlanma: 12:32 - 30 Mart 2023 Güncellenme:
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Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: Açıklama yapmaya davet ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından hâlâ yüz yüze eğitime geçilmemesini eleştirdi…

İmamoğlu, “Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce ‘Yüz yüze eğitime hazırız’ diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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