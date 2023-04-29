Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Engellere hiç takılmıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İstanbul'un bu acil ihtiyacını gidermemiz, İstanbulluların sorununu çözmemiz Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülmedi. 2021’in başından itibaren ne yazık ki yatırım planına alınmadı. Elimizi, kolumuzu bağlama girişimlerini her yerde bertaraf ettiğimiz gibi burada da bertaraf edip öz kaynaklarımızla çözeriz dedik ve yeni metrobüslerimizi filomuza kazandırdık. Engellere hiç takılmıyoruz" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Geçtiğimiz yıl yerli üretim 160 aracı metrobüs filosuna katan İETT, bu yıl da toplam 92 aracı hizmete alacak.

92 yeni metrobüs aracının 25'i İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla bugün hizmete alındı.

Edirnekapı İETT Garajı'nda düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, İstanbul’da yılda 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini belirterek Metrobüs hattımız ise bu konuda en dinamosu diyebiliriz. 684 metrobüs aracımız hizmet veriyor. 2023 yılında 92 adet yüksek yolcu kapasiteli, yeni yerli ve güçlü metrobüsü daha İstanbul’a kazandıracağız” dedi.

Böylece son iki yılda filoya yeni katılan metrobüs sayısının 252'ye ulaşacağını kaydeden İmamoğlu “Metrobüs filosunun yüzde 40'ının bizim dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2022 yılı başında 11 iken, 2023 yılında 8 yaşa inmiş olacak. Yeni gelecek araçlarla birlikte metrobüs hattından dış hatlara kaydıracağımız araçlar sayesinde ihtiyaç olan hatlarda da daha fazla otobüsle, daha fazla sefer yapma şansına erişeceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu, bu yıl filoya katılan 92 metrobüsten 72 tanesinin 25 metre uzunluğunda ve 280 yolcu kapasiteli ve AKİA marka yerli üretim olduğunu söyledi. 20 adedinin de 21 metre uzunluğunda ve 200 yolcu kapasiteli Otokar marka yerli üretim araç olduğunu belirtti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI UYGUN GÖRMEDİ”

Bu yeni araçların tamamının İBB'nin öz kaynakları ile alınarak İstanbul’a kazandırdıklarına dikkat çeken İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Göreve gelir gelmez göreve buradaki acil ihtiyacı, yaşlanmışlığı tespit ederek hızlıca 2020 yılı kasım ayında dış borçlanmayla 300 metrobüs alımı için İBB Meclisi'nde oy birliği ile onay almıştık.

*Amacımız aslında tek seferde metrobüs ihtiyacını tümden karşılayıp İstanbul’u tek kalemde rahatlatmak ve iç kaynaklardan kendi kaynaklarımızdan yaptığımız yatırımlarla da diğer eksiklikleri gidermek idi.

*Ancak ne yazık ki bu yatırımın dış borçlanma onayı Cumhurbaşkanlığınca bekletildi. Ve hiçbir yatırım programını o günden bugüne alınmadı.

*Yani İstanbul’un bu acil ihtiyacını gidermemiz, İstanbulluların sorununu çözmemiz Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülmedi. İşin özeti bu.

“ENGELLEMELERE RAĞMEN ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

İmamoğlu tepkisini şöyle sürdürdü:

*Oybirliği ile karar verilen mecliste sayın Cumhurbaşkanı’nın mensubu olduğu ve her projeyi, parti projesi diye anlattığı bir ortamda kendisi meclisinin onay verdiği bir sürece hem bir onay vermediği gibi o günden bugüne 2021'in başından itibaren ne yazık ki yatırım planına alınmasını uygun görmedi.

*Yani tekrar ifade ediyorum. İstanbulluların bu acil sorununu çözmemizi uygun görmedi Sayın Cumhurbaşkanı.

*Öyleyse biz de bunu ne yapacağız? Tabii acil ihtiyaç var. Elimizi, kolumuzu bağlama girişimlerini her yerde bertaraf ettiğimiz gibi burada da bertaraf edip öz kaynaklarımızla çözeriz dedik ve yeni metrobüslerimizi filomuza kazandırdık.

*Engelleme çabalarına karşın İstanbul için üretmeye devam ettik ediyoruz. Engellere hiç takılmıyoruz.

*Çok yakında siz bir de hesap edin bu engelliler kalktığında güzel İstanbul’a hangi işleri, hangi hızla yaparız ve İstanbul'da yaptıklarımızın çok daha iyisini Türkiye için yaparız. Siz hesap edin.

“ALGI PEŞİNDE KOŞANLAR YİNE DUVARA TOSLADI”

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan metrobüs parçalama görüntüleri hakkında da konuşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Direkt bir siyasi partiye bağlı çalışan basın üzerinden, sosyal medya parçacıkları üzerinden bir görüntü gündem oldu. Neymiş? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüsleri parçalıyormuş.

*Oysa o görüntülerdeki araç tekrar hatırlatalım. Aslında milletimizin hafızasından hiç çıkmamalı. Ve o tarihte bu işin sorumlularından mutlaka hesap sorulmalı. Ne yazık ki onların döneminde tam 63 milyon euro verilerek alınan otobüsler ne yazık ki İstanbul’un yol şartlarına uygun olmayarak alınmış otobüslerdir.

*Ve ne yazık ki bizden önce çürümeye terk edilmiş otobüslerdir. Ve bir kısmı hatta o firmanın kapalı olmasından ve o otobüsleri artık üretmemesinden kaynaklı bir kısım parça ihtiyaçlarını ne yazık ki otobüsleri parçalayarak çözmekte.

*Tabii biz kanunun gereği olarak ekonomik ömrünü tamamlamış araçların değerlendirilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçerek sorumluluğumuzu yerine getirdik onu ifade edeyim.

*Buradan bile nasıl partizanlık yaparım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü konuda hesap vermeye hazır 4 yıllık hizmetlerini, ortamını nasıl karalarım diye algı peşinde koşanlar yine duvara tosladı.

*Hemşerilerimin, yurttaşlarımın vicdanına bu tür girişimleri yapan AK Parti siyasi kadrolarını havale ediyorum.

*Sözünü ettikleri geçmiş dönemde uzmanların İstanbul yol şartlarına uygun olmadığını belirtmesine rağmen, alınan bu araçlar büyük bir kamu zararına sebep olmuştur. Biz yine de bu araçların 30 tanesini kullanmaya çalıştık.

*Üretici firma iflas ettiği için de az önce söylediğim gibi 19 aracı yedek parça olarak kullanıyoruz.

*Sık sık arızalanan bu araçların bakım ve onarımını da yine bizim maharetli kadim kurumumuz İETT’nin çalışanları yapıyor.

“TEK FAYDALARI KENDİLERİNE”

İmamoğlu şöyle devam etti:

*İş üreten iş yapan, halkının hizmetine koşan ve işini konuşan bir dönem olsun istiyoruz. Yapılan işi karalayan ama seçilmiş ama atanmış, yalan konuşmayı ve iftira atmayı, kendine alışkanlık eden insanların gerçekten bu millete bir faydası yok.

*Tek faydası var; sadece ve sadece bu tür kurumları kendi malı gibi gören ve kendine ait olması için her şeyi yapabilecek karaktere sahip olan bu insanların tek faydası var. Kendilerine. Millete hiçbir faydası olmaz.”

“MODASI GEÇMİŞ SİYASİLERİ GÜLEREK TAKİP EDİYORUM”

Eyüpsultan'da TEİAŞ'ın elektrik çalışması sırasında İSKİ'nin su borusunu patlatması üzerine çıkan tartışma hakkında da açıklama yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*TEİAŞ'nin iş kazası yaparak patlattığı su borusu üzerinden bir propagandayla ‘İstanbul’u su götürüyor' diyen bir ilçenin belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki o partinin grup başkan vekilinin aklı evvel açıklamalarını buradan gülerek takip ediyorum.

*Hemen ‘ben bunu nasıl paylaşırım' diyen çocuk aklı diyorum. Demiyorum, vazgeçtim. Çünkü çocukların aklı büyüklerden çok daha yukarıda.

*Çocuklardan özür diliyorum bu arada. O tür açıklamaları yapan modası geçmiş siyasileri de gülerek takip etmeye devam edeceğim.

Bundan sonra İstanbul’da kamuyu zarara uğratacak yatırımların devrinin bittiğini belirten İmamoğlu “Çok yakında bütün Türkiye’de de bitecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

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