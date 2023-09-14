Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Parti’nin aday kararına ilk tepki

İYİ Parti’nin yerel seçime 81 ilde ayrı adayla girme kararını değerlendiren İmamoğlu “Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Kocasinan Spor Tesisi ve Zeminaltı Otaparkı temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na “İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Genel İdare Kurulu'nda (GİK) 81 ilde kendi adaylarını çıkartma kararı alındığını açıkladı.

Meral Akşener'in açıklamasının kapıları kapatma anlamına gelmediğini düşündüğünüzü söylemiştiniz. İYİ Parti'den gelen bu son açıklamadan sonra düşünceleriniz nelerdir?” sorusu yöneltildi.

İmamoğlu “Ben hala aynı düşünüyorum. Sayın Akşener’in daha önceki ifadelerini de dinlediğimi ve özenle dinlediğimi, takip ettiğimi söyledim. Ben sayın sözcünün (İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu) açıklamalarını da farklı yorumları da dinledim. Takip ediyorum. Ve ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye’de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum” dedi.

“ZAMAN GÖSTERECEK”

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii bunu zamanla göreceğiz. Zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim.

Bunu özenli bir şekilde İstanbul’da yaşadık ve yaşattık. Başta Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı.

Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini en yüksek seviyede tutan, toplumsal katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve bu görüşmeleri titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğu tarifleme adına yapmaya hazır, gayretli bir ekibiz.

Böyle bakıyoruz sürece. Ve biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz, başarırız da. Bu anlamda yine en güçlü şekliyle sayın Akşener, İYİ Parti, İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var. Zaman gösterecek”