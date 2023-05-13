Ekrem İmamoğlu’ndan sandıklara sahip çıkma çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi sosyal medya hesabından kısa bir video ile sandıklara sahip çıkılması çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

*Değerli yol arkadaşlarım, yarın çok önemli bir seçim yapacağız. 100. Yılında Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Hep birlikte birleşe birleşe kazanacağız.

*Bu süreçte sandık ya da bilgisayar başında, tutanak başında, okullarda seçim koordinasyon merkezlerinde, meydanlarda, sahada olan sizlere çok önemli görevler düşüyor.

*Hepinize çok minnettarız. Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar hepimiz görev yerlerimizi asla bırakmayacağız.

*Sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız. Milletimizin iradesine hep birlikte sahip çıkacağız.

*Sizlere çok güveniyor, hepinizi çok seviyorum. Size söz Türkiye'ye baharı getireceğiz. Birlikte başaracağız. İyi ki varsınız. Her şey çok güzel olacak.

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