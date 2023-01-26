El Bab’da IŞİD operasyonu: 15 tutuklama
Suriye’nin El-Bab Kenti’nde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü ekipleri ve El-Bab yerel güvenlik teşkilatının koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 16 IŞİD mensubundan 15’i tutuklandı.
Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatınca IŞİD Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 Kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermi ile dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 15'i sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.