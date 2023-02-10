Elazığ Barosu’ndan deprem sonrası kira fiyatlarının artırılmasına suç duyurusu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde Elazığ genelinde bir bina yıkılırken 93 bina ise ağır hasar aldı. Yaşanan depremin ardından 800 lira ile bin lira arasında olan TOKİ evlerinin kirasının 2 bin 500 ile 3 bin liraya yükseldiği ileri sürüldü. Elazığ Barosu Genç Avukatlar Meclisi Topluluğu fahiş fiyat artışı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş depreminden etkilenen Elazığ'da evleri zarar gören vatandaşlar tarafından TOKİ konutlarında daire kiralama taleplerinin artması sonrasında kira fiyatlarının artması hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“800 TL OLAN EV 3 BİN TL OLMUŞTUR”

Elazığ Barosu Genç Avukatlar meclis topluluğu adına suç duyurusunda bulunan Avukat Ömer Yıldırım, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

* Elazığ ilimizde yıkılan binalar ve can kayıplarına binaen ağır hasar almış ve yıkılacak olan yüzlerce bina bulunmaktadır. Meydana gelen yıkım, hasar ve kayıpların etkisi altında olan Elazığ, il olarak ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır.

* Evleri yıkılan yahut ağır hasar alan binlerce vatandaşın evsiz kaldığı bu zor zaman da şehrimizde bulunan özellikle TOKİ'ye ait binalarda dairenin fiyatları 800 TL- Bin TL civarı iken meydana gelen depremin ardından bu fiyatlar 2 bin 500 TL ya da 3 bin TL civarı olmuştur.

* Buna ilişkin olarak sahibinden.com internet sitesinde yapılacak araştırma sonucunda da haklılığımız ortaya çıkacaktır. Mevsim şartları ve meydana gelen afetin etkisiyle maddi manevi her anlamda zarar gören Elazığ halkı ve çevre illerden Elazığ'a sığınmaya çalışan tüm vatandaşlara karşı yapılan bu fırsatçılığın tüm sorumluları hakkında gerekli ceza soruşturmasının yapılmasını talep ediyoruz.

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