Elazığ da afet bölgesi ilan edilecek
AKP Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir" dedi.
6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra deprem; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir etti.
ELAZIĞ DA AFET BÖLGESİ OLACAK
Deprem sonrası bölgede üç ay süreyle OHAL ilan edilirken AKP’den bugün yeni bir açıklama geldi.
MYK toplantısı devam ederken kameralara karşısına geçen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ’ın da afet bölgesi ilan edileceğini belirtti.
Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11’inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir” dedi.
Alınan bu kararın ardından afet bölgesi sayısı 11’e çıkmış oldu.