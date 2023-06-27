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Elazığ’da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

Elazığ'da saat 15.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Elazığ’da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 4,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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