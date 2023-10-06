Elazığ’da CHP’li meclis üyesinden AKP’li belediyeye otobüs tepkisi

AKP’li Elazığ Belediye Meclisi Ekim ayı oturumları yapıldı. Oturumlarda söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Murat Akkoç, Elazığ merkezde birçok mahallede yıllardır talep edilmesine rağmen belediye otobüsü hizmetinin verilmediğini belirterek, “Biz 5 yıldan beri diyoruz ki bir belediyede, merkez mahallelerde nasıl belediye otobüsü olmaz? İnsanlar hastaneye gitmek için 3 tane araç değiştiriyorlar. Mahallelerimize otobüs verin. Bu bizim en doğal hakkımız. Eğer vermeyecekseniz çok ciddiyim, bizde kendi belediyelerimizden talep edelim” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi’nin Meclis Başkanlığı’nı Aydın Kara'nın yaptığı oturumlarda, CHP meclis üyesi Murat Akkoç'un yolların yapımı ve merkeze bağlı mahallelere otobüs servisi talep etmesi ile başlayan tartışma öne çıktı.

“OTOBÜS VERMEZSENİZ KENDİ BELEDİYELERİMİZDEN TALEP EDECEĞİZ”

CHP'li Akkoç,belediyenin altyapı çalışmalarında düzensizlik ve denetimsizlik olduğunu dile getirerek bu konuda yapılan çalışmaların tamamlanması gerektiğini söyledi. Elazığ merkeze bağlı bazı mahallelerde sürekli talep edilmesine rağmen otobüs servisinin verilmemesini de eleştiren Akkoç, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda başka belediyelerden talepte bulunacaklarını dile getirdi. Akkoç, şöyle konuştu:

* “Belediye başkanımız altyapı konusuna girdiğimiz zaman söyledi ki; kurumlarla eş zamanlı gireceğiz altyapıya. Girildi, asfalt döküldü. Bir ton zahmet, kanalizasyon müdürümüzün dediği gibi o bekleme süresi de geçiyor. Ondan sonra Aksa giriyor, o da kazıyor. Ondan sonra Telekom giriyor, o kazıyor. Ben anlamadım. Kim bunları kontrol edip denetliyor? Belediye olarak Kimse buna bir yaptırım uygulanamıyor mu? Bu kazılara eş zamanlı girilmedi.

* Kazılan yerler sürekli tekrar kazınıyor. Gelin görün. Yollarımız orada. Bu lafla değil. Mahallelerimize otobüs verin. Bu bizim en doğal hakkımız. Eğer vermeyecekseniz çok ciddiyim, biz başka belediyelerden talep edelim. Müdür beye gerekli finansmanı verin. Müdür beyin bir suçu yok. Ona gerekli finansmanı vermezseniz hiçbir şey yapamaz. O finansmanı veriyor musunuz? Bakın 5 yıldır söylüyoruz. Oraya otobüs falan da gelmiyor. Eğer vermeyecekseniz, biz başka bir belediyeden otobüs talep edeceğiz.”

“BELEDİYENİN İŞİ SAHADIR”

Alt yapı çalışmalarının personel eksikliği bahane edilerek bitirilmediğini belirten Akkoç, sözlerine şöyle devam etti:

* “Böyle bir şey yok. Müdür arkadaşlarımıza da söylüyorum. Onların bir suçu yok. Ama Park Bahçeler Müdürlüğü'ne gidiyorum. Diyorlar ki; ‘personel yetersizliği var, geçici eleman arıyoruz. Alet edevat eksikliği var 'diyorlar. Fen İşleri:' personel yetersizliği var' diyor. Su ve Kanalizasyon müdürlüğü' personel eksikliği var' diyor. Talep edin, ne yapıyorsunuz? Bu binalarda bir sürü insan var. Takım elbise giyip duruyorlar. Geçici değiller, sürekli duruyorlar.Belediyenin işi sahadır, sudur, yoldur, park bahçedir, kaldırımdır. Yollarımız berbat durumda. Kaldırımlarımız berbat durumda.

* Yüklenici firmaya vermişsiniz. Bilmiyorum kaç tane firma almış. Adamlar beceriksizler, sorumsuzlar. İşi savsaklıyorlar sürekli. Kendi yaşadığımız bölgelerden biliyoruz. Arkalarına siyasi bir güç almışlar, o şekilde hareket ediyorlar. Burada müdürlerimiz de, hiç kimse de görevini yapamıyor. Biz 5 yıldan beri diyoruz ki; Bir belediyede, merkez mahallelerde nasıl belediye otobüsü olmaz? Bu mahalleler de belli neresi olduğu. İnsanlar hastaneye gitmek için 3 tane araç değiştiriyorlar. Her konuştuğunuzda Cumhur İttifakı dediniz. Alkışlar çaldınız, övündünüz, arkasına sığındınız. Yeri geldi biz MHP grubu başkanını sizden daha fazla övdük. Projelerini de övdük. Övülecek tarafları da var. Yerilecek tarafları da var. Birim müdürleri şikâyetçi. Bizim sizden isteğimiz, personel alın. Çalışalım. Ama burada takım elbiseyi giyen, orada burada odalarda oturuyor. Onları atayın o zaman geçici olarak.”