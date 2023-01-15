Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ Sivrice'de yaşanan 4.9 büyüklüğünde deprem korkuttu. Deprem Malatya ve çevre illerde hissedildi.

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Elazığ Sivrice’de sabah saat 06.36’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Elazığ ili Sivrice-Kavaklı bölgesi, derinlik ise 3 km olarak ölçüldü.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise deprem sonrası ekiplerin bölgeye ulaştığı aktarıldı.

Bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir.”

CAN VE MAL KAYBI YOK

Vali Ömer Toraman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirterek, “Bu sabah Sivrice ilçemizde meydana gelen depremin merkezi olan Kavallı köyümüzden ve civar köylerden de herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır. AFAD ve kolluk ekiplerimiz sahada, tarama çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun” paylaşımını yaptı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yaptığı paylaşımda “Şehrimizde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde” ifadelerini kullandı.

Öte yandan deprem anı da bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremin meydana gelmesiyle birlikte içerideki çalışan ve müşteriler panikle dışarı doğru koşmaya başlıyor.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

24 Ocak 2020’de Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.