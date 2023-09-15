Elazığ’da hastane cihazları haczedildi

Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi, cihaz alımı ihalesi yaptı. 2018 yılından beri hastaneyle çalışan medikal firması ihaleyi kazanamaması sonrasında hastanedeki cihazlarını almak istedi. Cihazlarını teslim alamadığını öne süren firma, haciz yoluna gitti.

Evren DEMİRDAŞ

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Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılından beri hizmet veren medikal firması geçici cihaz alımı ihalesinin başka bir firmaya verilmesinin ardından üniversitedeki malzemelerini alamadığını iddia etti. Medikal firması, hastaneye karşı açtığı davayı kazandığını ancak cihazlarını alamadığını öne sürdü, haciz yoluna gitti.

“SAĞLIK MALZEMELERİ ATIL DURUMA TERK EDİLMİŞ”

Müvekkili olan firmanın hastane tarafından maddi ve manevi olarak zarara uğratıldığını, ekipmanların üniversitede atıl durumda bırakıldığını ve cihazların bu süreçte zarar gördüğünü savunan avukat Sadin Koç, şunları söyledi:

* “2018 yılında Fırat Üniversitesi’nden bir ihale alıyor. İhale kapsamında bir kısım laboratuvar kitlerinin teslimi ve bu kitlerin çalışabilmesi için gerekli ekipmanların kurulumu yönünde. Söz konusu ihale şartnamesi gereğince müvekkil ihale dönemi boyunca kitleri teslim edecek ve o kitlerin çalışmasını sağlayacak altyapı ve ekipmanları geçici olarak üniversiteye geçici olarak teslim edecekti.İhale süresi sona erdikten sonra da bu malzemeleri geri alacaktı.

* İhale şartnamesi bu şekilde tazmin edilmiş. Hatta ihalenin adı da ‘geçici cihaz alımı' şeklinde tanzim edilmiş. İhale sona erdikten sonra 2021 yılında, Şubat ayında sona erdi. Müvekkilim, Fırat Üniversitesi Hastanesi ile bir işi kalmadığı için, teslim ettiği malzemelerin iadesi hususunda Fırat Üniversitesi’ne yazılı ve sözlü taleplerde bulunuyor. Üniversite bunları kabul etmiyor. Hatta müvekkil bir süre sonra bir kısım malzemelerinin atıl duruma terk edildiğini görüyor.

* Örneğin klima ünitelerinden birinin dışarıya atıl bir şekilde bırakıldığını, güneş altında bırakıldığını fark edince malzemelerinin yerinde olup olmadığını görmek ve herhangi bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek adına laboratuvarda malzemelerini görmek istiyor. Ama üniversite yetkilileri, müvekkilimin laboratuvara girişine de izin vermiyor.

* Bunun üzerine müvekkilim dava yoluna gitmek zorunda kaldı ve dava açtık. Hem malzemelerin kullanım bedelini üniversiteden talep ettik, hem de malzemelerin iadesini talep ettik. İlerleyen süreçte Elazığ Asliye Hukuk mahkemesinden aldığımız karar ile malzemelerin tarafımıza iadesi ve kira bedellerinin tarafımıza ödenmesi konusunda mahkeme kararı aldık. Hastane mahkeme kararına rağmen cihazları vermemesi üzerine icra yoluna gitmek zorunda kaldık.”