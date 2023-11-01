Elazığ’da kan ‘kampanyası’: Bağış yapana markette yüzde 5 indirim

Deprem sürecinde çadır satışıyla tepki toplayan, toplumun kuruma dönük güveninin sarsıldığı Kızılay, kan bağışlarını artırmak için ilginç bir adım attı. Elazığ Şube Başkanı, kan bağışında bulunanlara kentteki bir markette yüzde 5 indirim yapılacağını açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası AHBAP’a çadır satmasıyla gündeme gelen ve vatandaşların güveninin zedelendiği Kızılay, kan bağışının azalmasına karşı önlem alıyor. Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya 29 Ekim – 4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası’nda kan bağışı yapanlara kentteki bir markette yapılacak alışverişlerde yüzde 5 indirim uygulanacağını açıkladı.

6 Şubat felaketindeki çadır satışıyla tartışmalara yol açan Kızılay, güven kaybına uğradı. Bu da kan bağışlarında büyük düşüşe neden oldu. Kızılay, bağışları istenilen düzeye ulaştırmak ve bu seviyede tutmak için yoğun çaba gösteriyor.

KAN VERENE HAFTAYA İNDİRİM

Kızılay Haftası dolayısıyla Elazığ'da da hafta boyunca etkinlik ve eğitimlerin olacağını belirten Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya kentte hizmet veren bir işletmenin uygulamasını anlattı. 31 Ekim – 4 Kasım arasında kan veren söz konusu marketten 9 – 15 Ekim’de yapacakları alışverişlerde yüzde 5 indirim alacağını belirtti.

Kızılkaya “Toplumumuzun her kesiminden gerek kan hizmetlerine gerek Kızılay'daki bütün sosyal çalışmalara, bağış kampanyalarına destek vermelerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.