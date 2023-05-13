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Elazığ’da silahlı saldırı! Yaralılar var

Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Elazığ’da silahlı saldırı! Yaralılar var

İzzetpaşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri Sokağı’na gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz belirlenemeyen nedenle çay ocağının önünde oturan kişilere tabancayla ateş açıp kaçtı.

Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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