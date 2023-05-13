Elazığ’da silahlı saldırı! Yaralılar var
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İzzetpaşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri Sokağı’na gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz belirlenemeyen nedenle çay ocağının önünde oturan kişilere tabancayla ateş açıp kaçtı.
Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)