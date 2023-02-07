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Elbistan depremde yerle bir oldu, yardım çığlıkları yükseliyor

6 Şubat günü Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Elbistan'da çok sayıda bina yıkılırken, gece boyunca yardım çığlıkları yükseldi.

Yayınlanma: 08:02 - 07 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ardından bölgede hâlâ arama kurtarma ekiplerinin beklendiği yerler mevcut…

İkinci depremin merkez üssü Elbistan’da birçok yerde vatandaşlar, enkaz altında kalanları kendi imkanları ile çıkarmaya çalışıyor.

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