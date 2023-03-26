Elçilikte Atatürk düşmanı ağırlandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı olan ve 31 Ekim 2022’de KKTC Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu’nun büyükelçilik koltuğundaki beşinci ayındaki ziyaretçisinin İmam Mustafa Demirkan olması tepkilere yol açtı.

Deniz AYHAN

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Ayasofya'da düzenlenen bir törende Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan İmam Mustafa Demirkan, Metin Feyzioğlu'nu Kıbrıs'ta büyükelçilik makamında ziyaret etti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Demirkan'ın ziyaretini “Sayın Mustafa Demirkan hocamıza ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” şeklinde duyurdu. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı olan ve 31 Ekim 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu'nun büyükelçilik koltuğundaki beşinci ayındaki ziyaretçisinin İmam Mustafa Demirkan olması tepkilere yol açtı.

ATATÜRK'E KAFİR İMASI

Feyzioğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımına bazı vatandaşlar ‘Atatürk'e hakaret eden bir insanla ne konuştunuz? Bu neyin ziyareti çok merak ediyoruz' şeklinde yorum yaparak tepkilerini dile getirdi. Demirkan, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesini anımsatarak, “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadelerini kullanmıştı.