Elektrikli süpürgeden çıktı, 4 kişi gözaltına alındı
Samsun'da bir araçta, elektrikli süpürgeden çıkanlar polisleri de şaşırttı. Yaşanan olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği ile araçta bulunan elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu buldu. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.