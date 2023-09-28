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Elektrikli süpürgeden çıktı, 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da bir araçta, elektrikli süpürgeden çıkanlar polisleri de şaşırttı. Yaşanan olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Elektrikli süpürgeden çıktı, 4 kişi gözaltına alındı

Samsun’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği ile araçta bulunan elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu buldu. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

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